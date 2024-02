Gersthofen

vor 34 Min.

Gersthofen beschließt Negativliste für neue Gewerbeflächen am Mercedesring

Die nordwestlich an das heutige Gelände der Gersthofer Firma Humbaur anschließenden Flächen (hinten Mitte, grüner Bereich) sollen Gewerbeflächen werden. Doch die Stadt stellt Bedingungen.

Plus Bisher ist das Gewerbegebiet am Mercedesring in Gersthofen nicht vollständig bebaut. Das soll sich ändern. Dafür hat die Stadt allerdings eigene Vorstellungen.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Im Gebiet am Mercedesring sollen im Bereich der derzeitigen Ausgleichsfläche im Nordwesten des Areals Industrieflächen ausgewiesen werden. Dies hat der Stadtrat bereits vor einem knappen Jahr beschlossen. Bedingung dafür ist allerdings, dass geeignete Ersatzflächen analog der bereits bestehenden Bauflächen nachgewiesen werden.

Die Verwaltung ist deshalb mit dem Investor in die Verhandlungen zum Kostenvertrag eingestiegen. Der Mercedesring sollte ursprünglich das ganze Baugebiet als Ring erschließen. Das war so gedacht, wenn sich neben der Firma Humbaur, die hier unter anderem ihre Zentrale und weitläufige Lagerflächen hat, weitere Unternehmen ansiedeln sollten. Da das bisher nicht geschah, wurde der im Jahr 2000 angefangene Ring nur bis zum bisherigen Grundstücksende gebaut und erschlossen. Das ist die Hälfte der ursprünglich im Bebauungsplan vorgesehenen Strecke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen