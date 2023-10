Neubau der Gersthofer Goetheschule wird billiger als erwartet

Die Bagger sind bereits vor einigen Wochen angerückt - jetzt war der erste Spatenstich für die größere Gersthofer Goetheschule. Eine gute Entwicklung zeichnet sich ab.

Deutlich in die Jahre gekommen und inzwischen dank des rasanten Zuzugs zu klein sind die Gersthofer Grundschulen. Deswegen sollen die Goethe- und die Mozartschule mithilfe von An- und Neubauten erweitert werden. Und auch über eine Erweiterung der Pestalozzischule wird bereits nachgedacht. Mit dem ersten Schulprojekt, dem Neubau der Goetheschule, wurde vor einigen Wochen begonnen. Jetzt war der offizielle erste Spatenstich für das Bauprojekt. Dabei gab es auch eine gute Nachricht.

Am Anfang standen Baumfällungen. In den Ferien wurde ein Teil des Altbaus – darunter das Verwaltungsgebäude – abgebrochen. Die Diskussionen über die künftige Schule dauern schon seit Jahren an. Bereits in einer Klausurtagung 2020 waren die Vorteile des offenen pädagogischen Konzeptes gegenüber einer Flurschule herausgearbeitet worden. Darauf verwies Bürgermeister Michael Wörle bei der Feier zum ersten Spatenstich. Im Neubau ist eine Doppelnutzung vorgesehen: In Zukunft bietet die Goetheschule Bereiche für die Hort- und Mittagsbetreuung und für den Unterricht. Damit das funktioniert, müssen die drei unterschiedlichen pädagogischen Konzepte dieser drei Einrichtungen gut zusammenarbeiten.

Gersthofer Schule vereint mehrere Nutzungen

Hort und Mittagsbetreuung werden daher künftig nicht mehr in geschlossenen Gruppen, sondern Richtung „(teil-)offenem Konzept“ arbeiten. Dann stehen auch Räume bereit, die bei einem regulären Hort oder einer Mittagsbetreuung nicht gefordert werden würden, beispielsweise ein EDV-Raum, ein Musikraum oder eine große Turnhalle. Das ist möglich, weil diese Einrichtungen überwiegend außerhalb der regulären Unterrichtszeit arbeiten. Damit erhöht sich im pädagogischen Konzept der beiden Nachmittagsbetreuungen die Vielfalt an Angeboten, welche den Kindern zur Verfügung gestellt werden können. Bis zur Eröffnung der neuen Schulräume wird noch ein „Raumnutzungskonzept mit pädagogischen Schwerpunkten“ erarbeitet, in welchem genau geregelt ist, wann welche Räume für welchen Nutzer zur Verfügung stehen.

Eine teilweise Mehrfachnutzung durch alle drei Einrichtungen reduziert in der Summe die benötigten Flächen, die Baukosten und auch die Unterhaltskosten. Es werden weniger Baustoffe und weniger Energie benötigt – ein Ziel aus den Nachhaltigkeitsplänen der Stadt. Die Autostellplätze werden in Zukunft in einer Tiefgarage untergebracht. Errichtet wird das Gebäude nach dem strengen KfW40 Energiestandard. Auch der Schulhof wird umgestaltet.

Gersthofer Schule wächst von zehn auf 13 Klassen

Der Altbau der Goetheschule wurde einst am 14. Oktober 1967 offiziell in Betrieb genommen. Damals war das Gebäude für insgesamt zehn Klassen ausgelegt. Doch seither haben sich die pädagogischen Konzepte tiefgreifend geändert. „Nach so langer Zeit war es daher angebracht, sich Gedanken zu machen, wie soll die Schule weitergeführt werden“, so Wörle weiter. Zuzüge nach Gersthofen taten ein Übriges. Die Stadt Gersthofen geht bei der Goetheschule aufgrund von Hochrechnungen künftig von 13 Klassen und insgesamt zwischen 250 und 270 Schülerinnen und Schülern aus. Die mit dem Neubau geschaffenen Räumlichkeiten werden außerdem Platz für insgesamt 220 Hort- und Mittagsbetreuungskinder bieten. Die Kosten bezifferte die Bauverwaltung auf rund 40 Millionen Euro. Tibor Sroka von der Gersthofer Bauverwaltung hatte allerdings eine gute Nachricht: Denn nach den derzeitigen Ausschreibungsergebnissen bleiben die Kosten spürbar darunter.

Die Turnhalle sowie der eingeschossige Verwaltungsbau sind bereits abgerissen worden. Dort entsteht der Neubau. Während der Bauarbeiten kann der Schulbetrieb relativ unberührt in den alten Räumen weiterlaufen. Der mehrstöckige „Turm“ des Altbaus bleibt am Ende erhalten. „Über eine künftige Nutzung ist noch nicht entschieden – aber es bietet sich eine Wohnnutzung, im Sinne geförderter bezahlbarer Wohnungen an“, sagte der Bürgermeister.

Wie Bürgermeister Michael Wörle bereits vor einiger Zeit im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte, soll die Goetheschule nach derzeitigem Plan im Jahr 2026 fertig werden. Sollte künftig die Schülerzahl weiter wachsen, ist das neue Gebäude auch für eine Aufstockung vorbereitet.

Rektorin Bernadette Schwarz zeigte sich sehr zufrieden mit der bisherigen Zusammenarbeit mit der Bauverwaltung und den Planern und Baufirmen vor Ort.