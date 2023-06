Gersthofen

Neue Decke: Gersthofen saniert endlich die Sportallee

Plus Schlaglöcher, Risse, Brüche: Die Gersthofer Sportallee ist seit Jahren in einem sehr schlechten Zustand. Nun will die Stadt dagegen etwas tun.

Von Gerald Lindner

Die Sportallee ist einer der Haupt-Schleichwege in Gersthofen bei Sperrungen auf der B2 oder für alle, die das Nadelöhr Strasserkreuzung vermeiden wollen. Wegen der intensiven Nutzung ist sie seit Jahren in einem desolaten Zustand. Nun will die Stadt Abhilfe schaffen. In wenigen Wochen geht's los.

Die Sportallee wird voraussichtlich am Donnerstag, 6. Juli, saniert. Sollte dies aufgrund schlechter Witterung nicht möglich sein, wird Freitag, 7. Juli, als Ausweichtermin genutzt. Ziel ist es, die vorhandenen Schäden zu beseitigen und die Straßeninfrastruktur wieder in einen guten Zustand zu versetzen. Je länger erforderliche Erhaltungsmaßnahmen aufgeschoben werden, desto teurer sind die notwendigen Sanierungsmaßnahmen – bis hin zur kostenintensiven, vollständigen Erneuerung.

