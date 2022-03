Gersthofen

vor 51 Min.

Neue Gersthofer Goetheschule bekommt mehr Klassen und neues Konzept

Teile der in die Jahre gekommenen Goetheschule in Gersthofen sollen einem Neubau weichen.

Plus Die Planungen für einen Neubau der Goetheschule in Gersthofen laufen auf vollen Touren. Im Bauausschuss gab’s Neues zu berichten.

Von Gerald Lindner

Hier erlebten Generationen von Gersthofer Mädchen und Jungen die ersten vier Schuljahre. Nun ist die Goetheschule merklich in die Jahre gekommen. Die Planungen für einen Neubau am selben Standort sind in vollem Gang. Dieser soll künftig auch mehr Klassenzimmer bringen. Nun stellte Planer Stefan Vogl im Bauausschuss den aktuellen Stand vor, der ein neues Schulkonzept vorsieht.

