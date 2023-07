Neue Gersthofer Mozartschule ist jetzt schon eine Million teurer als geplant

Plus Dringend neue Klassenzimmer braucht die Gersthofer Mozartschule. Deswegen soll ein Erweiterungsbau errichtet werden. Der wird schon jetzt teurer als zunächst erwartet.

Über 200 Mädchen und Jungen besuchen die Mozartschule in Gersthofen. Und es werden immer mehr. Deswegen soll die Schule um einen Neubau erweitert werden. Dieser wird dann auch für den Hort und die Mittagsbetreuung genutzt. Nun steht die Planung weitgehend. Im Bauausschuss stellten die Planer sie vor und auch die aktuelle Kostenberechnung. Eines steht fest: Schon jetzt ist die Schule um gut eine Million teurer als die Kostenschätzung vorsah.

Weil die Schülerzahlen stetig steigen, ist es inzwischen eng geworden. Im Zuge der Erweiterung auf 14 Klassen wird der bestehende eingeschossige Verwaltungsbau in Richtung der Jahnstraße abgebrochen und durch einen dreigeschossigen Neubau ersetzt. Weiter entstehen neue Aufenthalts- und Speiseräume für den Hort und die Mittagsbetreuung. Die durch den Abbruch entfallenden Verwaltungsräume sollen im neuen Gebäude ebenso Platz finden. Die teilweise offenen und variablen Räume können von Schule, Hort und Mittagsbetreuung gemeinsam genutzt werden, weil sich die Zeiten kaum überschneiden. Die Mensa findet ihren Platz im Untergeschoss, hat aber dennoch Zugang nach außen auf den Schulhof. Ein Lichthof soll für ausreichende Belichtung sorgen.