Neue Gesichter im Vereinssport in Gersthofen

Unter dem Vorsitz von Bianca Fuchs wurde bei der Mitgliederversammlung der Vereinsjugend des TSV Gersthofen eine neue Mannschaft gewählt. Die Ämter der ausgeschiedenen Mitglieder Melisa Ergin und Shanice Hartmann wurden von Corinna Oleff und Marianna Tambaro übernommen. Es fanden sich mit Jasmin Königer, Josefine Schlegel und Armin Curic auch wieder neue Jugendsprecher. Bianca Fuchs, Tim und Maria Dressmann behielten ihre Ämter für eine weitere Amtszeit. Nach einem kurzen Rückblick auf die vergangenen Veranstaltungen im Vorjahr, einem Ausflug in den Europapark, der Sportchallenge, dem Sporttag beim Ferienprogramm und der Teilnahme beim Kinderfaschingsumzug, gab es einen Ausblick aufs neues Jahr. Nach dem Kinderfasching in diesem Jahr steht als Nächstes eine Aufführung vom Puppentheater Kladderadatsch an. (AZ)

