Bauen am Mühlängerle: Neuer Grundstückspreis steht fest

Das neue Baugebiet Am Mühlängerle in Gersthofen hat eine längere Geschichte und schon viele Diskussionen ausgelöst: Ursprünglich war geplant gewesen, dass dort Einheimische ihren Traum vom Einfamilienhaus verwirklichen können. Doch nachdem es zu wenig Interessenten beim Verkauf der Grundstücke über das so genannte „Einheimischenmodell“ gab und nachdem der Boden teilweise mit Abfällen verunreinigt ist, hat sich der Stadtrat für eine zweite Verkaufsrunde entschlossen - zu neuen Konditionen: der Quadratmeterpreis ist niedriger und bewerben können sich jetzt alle, also zum Beispiel auch Münchner.

