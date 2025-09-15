Neue Konzertreihe startet im Herbst in Gersthofen

Die Stadthalle Gersthofen hat eine neue Konzertreihe ins Leben gerufen. An jedem letzten Montag im Monat wird es mal jazzig, mal klassisch im Ballonmuseum in Gersthofen zugehen. Verantwortlich für das jeweilige Programm der neuen Reihe „Montags im Museum“ sind zwei regional bekannte Musiker: für Jazz der Vibraphon-Virtuose und Komponist Wolfgang Lackerschmid und für Klassik Klarinettist David Schöndorfer.

Beide Musiker sind in der Region bekannt

David Schöndorfer ist Solo-Klarinettist. Er wird den Jazz-Part in wechselnden Formationen bestreiten. Der 34-Jährige lädt dazu Freunde und Weggefährten ein, die an renommierten Häusern in ganz Deutschland engagiert sind, darunter an der Deutschen Oper in Berlin, dem WDR-Sinfonieorchester oder den Nürnberger und Münchner Symphonikern. David Schöndorfer ist mehrfach preisgekrönt. Im vergangenen Jahr ist er von den Münchner Symphonikern (2018-2024) zu den Augsburger Philharmonikern gewechselt. Studiert hat er bei Professor Harald Harrer in Köln. Seit 2019 ist Schöndorfer Lehrbeauftragter im Hauptfach Klarinette am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg.

Auch Wolfgang Lackerschmid ist kein Unbekannter in der Region. Geboren wurde er 1956 in Tegernsee. Seit den 1970er Jahren ist er als Vibraphon-Virtuose und Komponist bekannt. Er spielte mit Jazzgrößen wie Chet Baker, Lee Konitz und Milt Jackson bei „Vibraphon Summits“ und ist musikalischer Leiter sowie Produzent innovativer Projekte. Seine Kompositionen verbinden klassische, ethnische und kulturelle Einflüsse aus Amerika, Asien und Europa. Als Arrangeur war Lackerschmid maßgeblich an europäischen Filmmusik-Interpretationen beteiligt. 1990 erhielt er den bayerischen Kunstförderpreis. Als Kurator des Augsburger Friedensfests initiierte er „Common Language, Common Sense“, ein interreligiöses Jazzprojekt. Zudem gestaltet er die Reihe „Jazz meets classic“.

Das Programm von Oktober 2025 bis März 2026

Die Konzerte finden immer am letzten Montag im Monat statt, abwechselnd mit einem klassischen und einem Jazz-Programm. Los geht es am 27. Oktober mit dem Holzbläserquintett der Augsburger Philharmoniker. Am 24. November erklingt Jazzmusik mit Stefanie Schlesinger (Gesang) und Wolfgang Lackerschmid (Vibraphon). Am 29. Dezember spielen das „Klarinettentrio der Klangerfrischung“ und am 26. Januar Carolyn Breuer (Saxofon) und Andrea Hermenau (Piano). Am 23. Februar sind „Klassiker im Museum“ zu hören. Am 30. März treten Philipp Schiepek (Gitarre) und Johannes Ludwig (Saxofon) gemeinsam auf. Veranstaltungsort ist das Ballonmuseum Gersthofen, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. (AZ)