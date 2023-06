Gersthofen

Neue Leiterin will Gersthofer Stadtbibliothek zum Treffpunkt machen

Plus Neue Chefin in der Gersthofer Stadtbibliothek: Vor einer Woche hat Irina Turner die Leitung im Haus an der Bahnhofstraße übernommen. Das hat sie derzeit vor.

Von Gerald Lindner

Die Gersthofer Stadtbibliothek ist mit ihren 800 Quadratmetern Fläche und ihrem großen Medienbestand die größte Einrichtung dieser Art im Landkreis Augsburg. Genau 20 Jahre, nachdem sie das Gebäude in der Bahnhofstraße bezogen hat, in welchem auch das Ballonmuseum untergebracht ist, erhält die Bibliothek nun eine neue Leitung. Und diese hat für die Zukunft einige Ideen.

Seit Januar war die Bibliotheksleitung nicht besetzt, nachdem Anna Stella Jörg in Gersthofen gekündigt und eine Stelle in Berlin angetreten hatte. Zum 1. Juni ist nun Irina Turner die neue Chefin in der Bibliothek. Die 41-Jährige ist mit einem Südafrikaner verheiratet und hat einen sieben Jahre alten Sohn. Sie stammt aus Bayreuth, studierte Kulturarbeit in Potsdam und Journalismus in Kapstadt, wo sie auch den Master machte. Im Fach Anglistik promovierte sie schließlich an der Universität Bayreuth und war dort zuletzt als Akademische Rätin im Fach Amerikanistik beschäftigt. "In dieser Zeit konnte ich viel Zeit in sehr guten Bibliotheken verbringen", erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. In Bayreuth war sie auch Digitalisierungsbeauftragte.

