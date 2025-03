Ausbau der Staatsstraße: Gersthofen stellt sich weiter quer

Die Pläne für den Ausbau der Staatsstraße von Holzhausen Richtung Heretsried wurden zwar schon abgeändert, doch im Stadtrat Gersthofen regt sich noch immer Unmut. Die Diskussion über die Straße zieht sich seit Jahren: Lange Zeit war der Vorschlag für den Ausbau von Gegnern als „Monstertrasse“ betitelt worden. Befürworter wiederum sagten, dass die viel befahrene Strecke unbedingt verbessert und sicherer gemacht werden müsste. Im Norden führt die Straße in Richtung Wertingen, im Süden bindet sie den Holzwinkel an Augsburg an.

Regine Kahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heretsried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis