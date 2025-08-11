Icon Menü
Gersthofen: Neue Spielgeräte im Gersthofer Freibad

Gersthofen

Neue Spielgeräte im Gersthofer Freibad

Die in die Jahre gekommenen Spielanlagen wurden vollständig ersetzt.
    • |
    • |
    • |
    Die neuen Geräte sollen höchsten Standards in Sachen Sicherheit und Spielwert entsprechen, teilt die Stadt Gersthofen mit.
    Die neuen Geräte sollen höchsten Standards in Sachen Sicherheit und Spielwert entsprechen, teilt die Stadt Gersthofen mit. Foto: Stadt Gersthofen

    Die Sonne ist zurück und damit auch der Ansturm auf die Gersthofer Gerfriedswelle. Dort gibt es neben den großen Becken nun auch neue Spielgeräte. Die in die Jahre gekommenen Spielanlagen wurden vollständig ersetzt und durch farbenfrohe Spielmöglichkeiten ersetzt. Klettern, Rutschen, Balancieren oder gemeinsames Spielen – das versprechen die neuen Geräte, teilt die Stadt mit.

    „Uns war wichtig, dass die neuen Spielgeräte nicht nur optisch überzeugen, sondern auch höchste Standards in Sachen Sicherheit, Qualität und Spielwert erfüllen“, erklärt Ralf Großmann, Betriebsleiter Bäder. So können Eltern entspannt zusehen, während ihre Kinder unbeschwert spielen. (AZ)

    Die Kleinen können klettern, die Großen entspannt zusehen.
    Die Kleinen können klettern, die Großen entspannt zusehen. Foto: Stadt Gersthofen
