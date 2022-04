Gersthofen

vor 34 Min.

Neue Stelle bei der Stadt: Sie verstärkt Wirtschaftsförderung in Gersthofen

Plus Simone Jansen soll sich um die Wirtschaft in der Stadt Gersthofen kümmern. Was die 30-Jährige in ihrem neuen Job bewegen will.

Von Gerald Lindner

Alteingesessene Geschäfte im Ort erhalten, neue attraktive Angebote dazugewinnen – seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet die Stadt Gersthofen schon an Konzepten, wie das Zentrum attraktiver gemacht und die Geschäftswelt gestärkt werden kann. Nun wurde im Rathaus sogar eine neue Stelle eingerichtet.

