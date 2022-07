Gersthofen

18:00 Uhr

Neue Stolpersteine erinnern an Naziopfer in Gersthofen

Plus Wieder werden sechs Stolpersteine zum Gedenken an Naziopfer in Gersthofen verlegt. Doch mit einer anderen Form des Gedenkens tut man sich in der Stadt schwer.

Von Gerald Lindner

Sie wurden während der Naziherrschaft wegen ihrer Mitgliedschaft in der SPD, der KPD verfolgt und getötet oder wegen angeblicher Erbkrankheiten zwangssterilisiert: An sechs Menschen aus Gersthofen und seinen westlichen Stadtteilen erinnern neue Stolpersteine, die jeweils vor dem letzten Wohnsitz der Naziopfer verlegt wurden. Bei der Frage, was mit den Straßen geschehen solle, die nach Nazis benannt sind, tut sich seit mehr als einem Jahr wenig.

