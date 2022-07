Gersthofen

15.07.2022

Neue Stolpersteine würdigen von Nazis verfolgte Gersthofer

Plus Sie wurden von den Nazis verfolgt: An mehrere Bürgerinnen und Bürger erinnern in Gersthofen bereits Stolpersteine. Nun kommen weitere hinzu.

Von Gerald Lindner

Opfer der Naziherrschaft, die teilweise in unmittelbarer Nachbarschaft gelebt haben, gibt es auch in Gersthofen. Eine Erinnerung an die Schicksale diese Männer und Frauen sollen die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig ermöglichen. In der kommenden Woche werden bereits zum vierten Mal solche Messing-belegte Gedenksteine in Gersthofen verlegt. Wer diesmal dabei ist.

