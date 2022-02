Neuer Geschäftsführer für Industriepark in Gersthofen

Markus Partik ist von der SGL in Meitingen in den Gersthofer Industriepark gewechselt.

Die Betreibergesellschaft für den Industriepark Gersthofen hat wieder eine Doppelspitze: Am Dienstag ist Dr. Markus Partik in die Geschäftsführung der MVV Industriepark eingetreten und nun für die technischen Bereiche verantwortlich. Die kaufmännische Geschäftsführung des Unternehmens liegt unverändert in den Händen von Holger Amberg.

Partik, 53, ist in Karlsruhe geboren; er hat in Nordrhein-Westfalen Chemie studiert und in dem Fach promoviert. Seinen beruflichen Werdegang hat er bei SGL in Meitingen begonnen, wo er nach verschiedenen operativen Tätigkeiten im In- und Ausland zuletzt als Standortleiter und als technischer Geschäftsführer der SGL Carbon GmbH tätig war. In Gersthofen tritt er die Nachfolge von Heinz Mergel an, der zum Jahresende in den Ruhestand gegangen ist.

Das ist die Betreibergesellschaft für den Industriepark

Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH ist Standortbetreiber des Industrieparks Gersthofen, in dem sich an die zehn Firmen angesiedelt haben, und Anbieter von Dienstleistungen für die Prozessindustrie. Zu den Kernkompetenzen der ca. 200 Mitarbeiter gehören die Energieversorgung, Infrastrukturleistungen sowie Services in den Bereichen Sicherheit und Umwelt. Die MVV zählt mit rund 100 Auszubildenden zu den größten Ausbildungsbetrieben im Landkreis Augsburg. Sie ist ein Tochterunternehmen der börsennotierten MVV-Gruppe mit Hauptsitz in Mannheim. (AZ)

