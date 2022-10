Neuer Stammtisch befasst sich mit Vielfalt in der Natur

Er ist ein Treffpunkt für alle Naturinteressierten: Erstmals trifft sich in Gersthofen der neue Stammtisch Biodiversität. Das ist geplant.

Seit 2019 wird in Gersthofen im Rahmen eines Biodiversitätsdialogs das Thema Biodiversität verstärkt in den Mittelpunkt gerückt. Um die Insektenvielfalt zu unterstützen wurden unter anderem Blühwiesen am Ortsende von Hirblingen angepflanzt, aber auch auf den Grünflächen im Gersthofer Stadtgebiet. Auch erzeugen vier städtische Bienenvölker künftig „Gersthofer Honig“. Doch das soll nicht alles sein.

Der neue Stammtisch Biodiversität geht aus dem ursprünglichen „Runden Tisch der Biodiversität“ hervor und soll ein Treffpunkt für alle Naturinteressierten werden – zum Netzwerken und zum offenen Austausch. Externe Referenten berichten zu Themen wie Dachbegrünung, naturnaher Garten oder biodiverse Gartengestaltung. Am Mittwoch, 19. Oktober, um 19 Uhr startet der Stammtisch Biodiversität im Vereinsheim des Alpenvereins Gersthofen. Es stehen schon Themen fest.

Der Stammtisch ist ein Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger, die etwas zur Biodiversität beitragen möchten und Gersthofen grüner machen wollen. Zunächst übernehmen die Naturfreunde Gersthofen die Organisation. Treffen in regelmäßigen Abständen sind vorgesehen.

Zwei Referenten sprechen in Gersthofen

Beim ersten Termin spricht zum einen Dr. Philipp Unterweger. Dieser ist promovierter Biologe und seit 2018 als Biodiversitätsplaner und -berater aktiv. Dabei unterstützt er Kommunen, Industrie, Landwirtschaft und Private in allen Fragen rund um die biologische Vielfalt. Ziel aller Projekte und Maßnahmen ist es, das bestmögliche herauszuarbeiten und regional zu gestalten. Unterweger spricht über „Biodiversität in Gersthofen: Zwei Jahre Biodiversitätsdialog. Rückblick, Ausblick, Weitblick“ und stellt vor allem die laufenden Projekte vor, die eine Artenvielfalt in Gersthofen unterstützen sollen.

Der zweite Referent, Klaus Benkhart, ist seit über 16 Jahren im Kleingartenverein Gersthofen ehrenamtlich tätig. Er ist vom Landesverband bayerischer Kleingärtner (LBK) geprüfter Wertgutachter für Kleingärten und geht alle zwei Jahre auf Fortbildungskurse zur Weiterbildung. Seit Kurzem ist er auch staatlich geprüfter Gutachter für Naturgärten. (AZ)

