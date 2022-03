Neues Café verspricht tropisches Eiserlebnis in Gersthofen

Plus Gersthofen bekommt ein neues Eiscafé. Die Betreiber des "Tropical" haben einiges vor, womit sie ihre Gäste überzeugen möchten.

Wenn sich die kalte Jahreszeit dem Ende zuneigt und die Tage wärmer werden, öffnen auch die Eisdielen wieder ihre Pforten. Für die Besucher heißt es dann wieder schlecken, schlemmen und sich vor allem durch die neuesten Sorten probieren. Gerade mit letzterem wollen die Besitzer des neuen Eiscafés Tropical in Gersthofen punkten.