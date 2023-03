Neues Gersthofer Festival "Lechrauschen" scheitert schon vor dem Start

Plus Neun Jahre lang zog das Stadtfestival Kulturina Zehntausende von Besuchern nach Gersthofen. Heuer sollte ein "Lechrauschen" folgen. Warum dies noch vor dem Start scheiterte.

Neun Jahre lang war das Gersthofer Stadtfestival Kulturina jeden Sommer der größte Publikumsmagnet im Augsburger Land. Zehntausende ließen sich von dem vielseitigen Angebot anlocken und füllten die Plätze und Straßen im Gersthofer Zentrum. Infolge der Corona-Pandemie zogen die Organisatoren des veranstaltenden Vereins "Lebendige Innenstadt Gersthofen" die Reißleine und verkündeten das Ende der Veranstaltungen. Ein kleineres Festival sollte in diesem Sommer allerdings folgen. Doch daraus wird nach der Beratung im Gersthofer Stadtrat am Mittwochabend wohl nichts. Und das hat vor allem zwei Gründe.

Die Organisatoren wollten das nun "Lechrauschen" genannte Musik- und Streetfood-Festival am Freitag und Samstag, 21./22. Juli veranstalten. Auf zwei Open-Air-Bühnen vor dem historischen LEW-Wasserkraftwerk in Gersthofen an der Adolf-von-Baeyer-Straße sollten verschiedenste Künstler auftreten. Am Samstagnachmittag sollte zudem ein kreatives Kinderprogramm hinzukommen. Ein vielfältiges kulinarisches Programm rundete das Programm ab. Die Planer gingen von etwa 10.000 Besuchern aus. Bereits zu den Haushaltsberatungen hatte der Verein lebendige Innenstadt einen Zuschussantrag in Höhe von 60.000 Euro plus 20.000 Euro Ausfallbürgschaft beantragt.

Gersthofen zahlt kein Geld für Parallelveranstaltung

Der Zuschuss wurde in den Gersthofer Haushalt aufgenommen, allerdings mit dem Vermerk, dass das Geld nur fließen soll, wenn das Festival nicht an einem Tag abgehalten wird, an dem die Stadt bereits Kulturveranstaltungen vorgesehen hat. Dies wurde den Veranstaltern Ende November schriftlich von der Stadt mitgeteilt. Ebenso die Termine der städtischen Veranstaltungen. Denn am 8. und 9. Juli finden das Ballonmusical und das Nachhaltigkeitsfestival statt, am 22. Juli der Musiksommer der Musikvereine und der Sing- und Musikschule auf dem Gelände der Anna-Pröll-Mittelschule, vom 28. bis 30. Juli die Aufführungen des "Brandner Kaspar" auf dem Gelände der Naturfreunde sowie vom 4. bis 6. August die Rasenkonzerte. Das "Lechrauschen" überschnitte sich mit dem Musiksommer, zumal auf beiden Veranstaltungen auch ein Kinderprogramm angeboten werden solle.

Dagegen regte sich sofort Widerstand: "Wir waren sehr überrascht, dass es wieder einen Doppeltermin gibt", sagte Arne Zießow (FW), seines Zeichens auch Gersthofer Vereinsvorstände-Vorsitzender. "Ich wäre dafür, einen Ausweichtermin zu finden, denn die beiden Veranstaltungen würden sich gegenseitig schaden." Josef Koller (W.I.R.) betonte: "Wir halten uns an die Entscheidung des Kulturausschusses: kein Zuschuss für den Paralleltermin."

Bürgermeister Michael Wörle betonte: "Ich finde es supertoll, wenn es eine solche Veranstaltung gibt. Aber an diesem Tag bezuschussen wir schon den Musiksommer." Und daran seien mindestens 600 Ehrenamtliche beteiligt. "Wir sind mit dem Bauhof schon beim Musiksommer gefordert, es ist unklar, ob wir beim Lechrauschen noch Mitarbeiter zur Verfügung stellen können." Das von den Veranstaltern vorgelegte Konzept mache keine Angaben, wie stark der Bauhof beansprucht würde. "Auch ein detailliertes Finanzkonzept, wie wir es bei allen Vereinen verlangen, die von uns Zuschüsse beantragen, fehlt."

Veranstalter schließen alternativen Termin für Gersthofer Festival aus

"Wir können aus beruflichen Gründen an keinem anderen Termin", entgegnete Patrick Haas (CSU), der auch im Vorstandsteam des Vereins lebendige Innenstadt ist. "Wenn die Politik dies hier nicht möchte, wie soll ich das meinen Mitgliedern erklären?" Dies brachte Herbert Lenz (FW), einen der ehrenamtlichen Beauftragten für Feste auf den Plan: "Wenn wir jetzt nicht zustimmen, schiebt man uns den Schwarzen Peter zu." Das im Jahr 2022 sehr erfolgreiche Pflänzlein Musiksommer verdiene, dass es gepflegt wird. Mit 20:8 Stimmen wurde der Zuschussantrag abgelehnt. Die Verwaltung soll aber mit dem Verein Gespräche über Alternativen führen.

Gegenüber unserer Redaktion äußerte sich die Vorsitzende des Vereins Lebendige Innenstadt, Veronika Wanninger, zur Ablehnung. "Wir wussten, dass der Termin ungünstig ist. Es ist aber früher im Sommer nicht möglich, weil wir aus beruflichen Gründen nicht genügend Mitglieder stellen können." Außerdem stünden wegen anderer Veranstaltungen auch die Künstler und die Fieranten nicht zur Verfügung. "Weil wir ein komplett anderes Konzept und ein absolut anderes Zielpublikum haben, sahen wir keine Konkurrenzveranstaltung", so Wanninger weiter. "Für den Stadtrat ist dies offenbar ein K.o.-Kriterium. Das müssen wir akzeptieren." Damit sei das Lechrauschen, zumindest für dieses Jahr, gestorben.