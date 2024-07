Neues Graffiti am swa-Technikgebäude in Gersthofen

Mitarbeitende der Stadt Gersthofen versprühten rund 50 Dosen für das neue Graffiti am swa-Technikgebäude an der Ecke Gersthofer Straße und Unterer Auweg. Entstanden ist die Neugestaltung des Gebäudes im Rahmen des Graffiti-Projektes der Stadtwerke Augsburg. Das teilte die Stadt Gersthofen mit. Bereits vor einigen Wochen war das Design in einem Workshop mit dem Graffitiverein „Die Bunten“, den Stadtwerken Augsburg und Mitarbeitenden der Stadtverwaltung erarbeitet worden.

In der Gestaltung kamen demnach viele lokale Elemente zum Einsatz, die einzigartig für Gersthofen sind. So finden sich auf dem Gebäude jetzt der Wasserturm, die Stadtbibliothek und das Ballonmuseum, außerdem der Stadt-Gersthofen-Ballon, der Lech und der Müllberg, genannt „Monte Scherbelino“. Unter der Leitung der erfahrenen Sprayer des Vereins „Die Bunten“ lernten die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung schnell mit den Sprühdosen umzugehen. Schon nach kurzer Zeit wurden die Teilnehmenden sicherer. Einige Familienmitglieder durften spontan mitmachen, am Ende waren alle vom Gesamtkunstwerk begeistert. Das ganze Gebäude wurde an nur einem Samstag besprüht.

„Jetzt haben wir einen richtigen Blickfang auf dem Weg nach Gersthofen.“ Nikola Büber, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Gersthofen

„Ich finde es toll, dass wir innerhalb einiger Stunden aus einem vorher grauen Haus ein tolles, buntes Gebäude gemacht haben. Jetzt haben wir einen richtigen Blickfang auf dem Weg nach Gersthofen“, sagt Nikola Büber, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. „Es war ein Gemeinschaftserlebnis außerhalb der eher trockenen Umgebung der Stadtverwaltung“, so Diane Mayer, die in der Buchhaltung tätig ist.

Icon Vergrößern Als Ballonstadt mussten natürlich auch Heißluftballone eine Rolle spielen. Foto: Wera von Witzleben, Stadt Gersthofen Icon Schließen Schließen Als Ballonstadt mussten natürlich auch Heißluftballone eine Rolle spielen. Foto: Wera von Witzleben, Stadt Gersthofen

Im Rahmen des swa Graffiti-Projekts bekommen immer mehr Technikgebäude der swa ein kreatives Aussehen. In Kooperation mit dem Verein „Die Bunten“ wurde das Projekt 2012 gestartet, um dem illegalen Besprühen ihrer rund 600 Technikgebäude vorzubeugen und die oftmals verunstalteten Fassaden kreativ zu gestalten.

Gruppen, die selbst am swa Graffiti-Projekt teilnehmen möchten, können sich direkt an die Stadtwerke Augsburg wenden (Thomas Hosemann, Telefon: 0821 / 6500-8038; E-Mail: thomas.hosemann@sw-augsburg.de). (AZ)