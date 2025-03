Neues Herz: Bürgerbeteiligung geht in nächste Runde

Was soll aus dem „Loch“ in der Gersthofer Innenstadt werden? Zu diesem Thema werden nach den Politikern und Planern jetzt die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Zur Auftaktveranstaltung in der Stadthalle sind mehr als 300 Personen gekommen. Ihnen wurden die Entwürfe der beauftragten Landschaftsarchitekten zur Diskussion vorgestellt. Jetzt geht es mit der Bürgerbeteiligung für das „Neue Herz“ an der Donauwörther- und Bahnhofstraße in die zweite Runde.

Bei der Debatte geht es in erster Linie um die so genannte Potentialfläche (“Loch“) und eine Umgestaltung des Rathausplatzes. Nächster Termin ist am Montag, 31. März, um 18 Uhr mit einem neuen Format: einem „Walk:Shop“. Dies solle eine Kombination aus Diskussion, gemeinsamer Begehung und Workshop an der frischen Luft werden, so die Stadt. Dabei gehe es um folgende Fragen der Städteplanung: Welche Verbindungen zur neuen Mitte gibt es? Welche zum Rathaus/City-Center, welche Topografien/Sichtachsen kann ich heute schon wahrnehmen? Wie könnte sich der neue Park anfühlen? Wie könnte eine Verbindung von oben und unten auf der Potenzialfläche sein?

Es wird um eine Anmeldung im Internet auf der Seite www.neues-herz.de gebeten. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Rathausplatz zum gemeinsamen Spaziergang zu Potenzialfläche, Rathausvorplatz, Stadtpark und Bahnhofstraße. Es schließt sich ein Workshop im Ballonmuseum an. (kar)