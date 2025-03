„Tschüß Loch, bye bye Stillstand“: Gersthofen sucht seine Mitte

Lautes Pochen im Takt eines Herzschlags kündete in der Stadthalle Gersthofen am Freitagabend den Beginn einer wichtigen Veranstaltung an: den Auftakt der Bürgerbeteiligung für das „Neue Herz“ in der Stadtmitte. Das Interesse der Gersthoferinnen und Gersthofer war groß, der Abend musste daher vom Ballonmuseum in die Stadthalle verlegt werden: Mehr als 300 Personen kamen, um sich ein Bild vom Stand der Planungen für das so genannte „Loch“ zu machen und ihre Meinung zur Zukunft des Stadtzentrums kundzutun.

Regine Kahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Wörle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis