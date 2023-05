Gersthofen

12:00 Uhr

Neues Steakhouse: In Gersthofens Mitte wird ab Juni argentinisch aufgetischt

In ihrem "Universo Steakhouse by Jobecca" will Rebecca Schwarzenberger-Ahmed ab Juni südamerikanische Spezialitäten anbieten.

Plus Gut ein Jahr lang war das Restaurant im Gersthofer Stadthotel geschlossen. Im Juni will eine neue Wirtin es wieder eröffnen, mit argentinischen Gerichten.

Von Gerald Lindner

Ob deutsch-bayerisch, italienisch, türkisch, vom Balkan oder thailandisch, chinesisch und japanisch: Das Angebot der Restaurants und Gaststätten in Gersthofen bietet eine große Bandbreite von Gerichten. Nun kommt eine weitere Küche dazu, und zwar im Restaurant im Gebäude des Arthotels Ana Petite an der Schulstraße. Und die Wirtin hat so einiges vor.

Gut ein Jahr ist es her, dass das zuvor dort bestehende Lokal "Das Restaurant" seine Pforten geschlossen hat. Dessen Pächter Sarah und Armin Müller, welche es fünf Jahre lang sehr erfolgreich geführt hatten, wechselten damals als Wirte in die Traditionswirtschaft Schlemmer im Rehlinger Ortsteil Unterach im Landkreis Aichach-Friedberg. Nun ist wieder Leben in die Gasträume im Gersthofer Stadtzentrum eingekehrt, allerdings besteht dies derzeit aus Umbau-, Möblierungs- und Dekorationsarbeiten: Die neue Pächterin Rebecca Schwarzenberger-Ahmed bereitet die Neueröffnung der Gasträume unter dem neuen Namen "Universo Steakhouse by Jobecca" vor. Ein Miniatur-Bullenschädel schmückt bereits die Theke und weist schon darauf hin, dass künftig Rindersteaks eine besondere Rolle spielen werden.

