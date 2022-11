Neues Zentrum: Gersthofen plant 51 Stellplätze unter dem "grünen Herz"

Plus Für das neue "grüne Herz" macht die Stadt Gersthofen die Zufahrt zur bisherigen Rathaustiefgarage dicht. Die neue Einfahrt soll auch 51 neue Parkplätze bringen.

Gersthofen will den heutigen Rathausplatz und die Potenzialfläche auf beiden Seiten der Bahnhofstraße zusammenführen und dann die Stadtmitte dort zu einem neuen "grünen Herz" umgestalten. Dafür wird nicht nur die Bahnhofstraße zwischen Schulstraße und Strasserkreuzung gesperrt, sondern es wird auch die Zufahrt zur gemeinsamen Tiefgarage für das Rathaus und die Stadthalle neben dem Gasthof Strasser geschlossen. Eine neue Einfahrt soll nun auch einen positiven Nebeneffekt haben. Allerdings wird das wohl teuer.