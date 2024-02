Römerorden der Faschingsgesellschaft Under Oiner Kapp für Holger Franz

Zwar ist der Fasching bereits zu Ende gegangen. Doch traditionsgemäß gibt es im Augsburger Land immer noch einen Nachschlag der Gesellschaften. So auch diesmal.

Der Fasching 2024 ist Geschichte. Doch der Römerorden, den die Interessengemeinschaft der Faschingsgesellschaften aus Augsburg und Umgebung „Under Oiner Kapp“ (UOK) an Persönlichkeiten, die sich entweder sozial oder in besonderem Maße für die Wahrung von Kultur – insbesondere der Faschingskultur – verdient gemacht haben, wird traditionell nach der fünften Jahreszeit verliehen.

„Wir wollen damit zeigen, dass es zum einen wichtig ist, durch unser Tun im Fasching den Menschen Freude zu bereiten, aber dass wir uns auch bewusst sind, dass es nicht immer nur lustig auf der Welt zugeht“, so Präsidentin Marion Buk-Kluger. Deshalb engagieren sich auch zahlreiche der bisherigen Ordensträger für wohltätige Einrichtungen, Organisationen und Stiftungen. Als Nachfolger von Fußball-Weltmeister Philipp Lahm, Musiker Hans-Jürgen Buchner (Haindling), Eishockey-Legende Duanne Moeser, Produzent Leslie Mandoki, Schauspielerin Jutta Speidel oder Malle-Star Lorenz Büffel wurden in diesem Jahr Holger Franz und Hans Hofmann ausgezeichnet.

Mit dem Römerorden wurde Holger Franz von Marion Buk-Kluger überrascht. Foto: Oliver Reiser

Vor allem der künftige Träger des 14. Römerordens sollte im Vorfeld nicht von seiner Ehrung erfahren. Unter höchster Geheimhaltung liefen deshalb die Vorbereitungen, den scheidenden Präsidenten Holger Franz zu überraschen. Weder auf dem Augsburger Rathausplatz, noch in der Gersthofer Stadthalle, wo eigentlich seine närrischen Heimatbühnen liegen. Insgesamt elf Jahre – wie es sich für einen Faschingsmenschen gehört – agierte Holger Franz als Präsident von Under Oiner Kapp, moderierte in dieser Funktion unter anderem die großen Narrentreffen in Augsburg. Als Sitzungspräsident der Kol-La in Gersthofen führte der 45-Jährige zuletzt sogar tanzend und singend durch die Showabende.

Der Gersthofer entstammt einer Faschingsfamilie

Der Vater zweier Mädchen entstammt einer Faschingsfamilie. Seine Liebe zum närrischen Treiben wurde ihm von seinem Vater Wolfgang vererbt, der bereits seit 50 Jahren im Gersthofer Fasching aktiv ist. Der Fasching hat für Holger Franz in der Saison 2001/02 als Prinz der Lechana begonnen. Danach war er sieben Jahre Hofmarschall. In dieser Zeit lernte er auch seine Frau Christine kennen, die ebenfalls schon Prinzessin war.

Sie hatte ihren Mann nun unter einem Vorwand in den Sitzungssaal des Gersthofer Rathauses gelockt, den 2. Bürgermeister Reinhold Dempf in einer Doppelfunktion als Hausherr und Hausmeister für diesen feierlichen Moment zur Verfügung gestellt hatte. „In kleinen Städtchen bekommt man das immer unbürokratisch auf die Reihe“, freute sich Marion Buk-Kluger, die zunächst einmal Thomas Liebert verabschiedete. Der waschechte Gersthofer, der inzwischen in Zusmarshausen lebt, hat als Vizepräsident aufgehört. Dann kam die neue Präsidentin zur Laudatio auf Holger Franz – und die Träger der kanariengelben Jackets, die zur Überraschung des Geehrten in den Sitzungssaal marschiert waren, standen stramm.

Auch Vizepräsident Thomas Liebert wurde von Marion Buk-Kluger verabschiedet. Foto: Oliver Reiser

Unter ihnen auch Hans Hofmann, der Ehrenpräsident der Narrneusia, der vor 33 Jahren zu den Gründungsmitgliedern von Under Oiner Kapp gehörte und bis heute als Schatzmeister fungiert. Auch ihm wurde die Ehre zuteil, künftig ein Träger des Römerordens zu sein. Auch Hofmann zeigte sich völlig überrascht von der Auszeichnung. Beide neuen Ordensträger zeigten sich sehr stolz. „Es sind während meiner Amtszeit auch viele tolle Freundschaften entstanden“, blickte Holger Franz zurück und erinnerte in seinen emotionalen Dankesworten an Georg Schuster, den am Rosenmontag verstorbenen Ehrenpräsidenten des FC Augsburg.