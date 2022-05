Noch immer kein Datum für Stopp der Gersthofer Wasserchlorung

Plus Noch im Mai wollte die Stadt Gersthofen aus der Chlorung des Trinkwassers aussteigen. Doch offenbar ist derzeit kein Termin in Sicht.

Seit Oktober 2019 wird das Leitungswasser der Stadt Gersthofen gechlort, nachdem vorher coliforme Keime darin festgestellt worden waren. Doch bei der Stadtratssitzung am Mittwochabend machte Stadtwerkechef Bernhard Schinzel zwar Hoffnung, dass der Ausstieg aus der Chlorung näher rückt. Allerdings gibt’s immer noch einen Wermutstropfen bei der Sache.