ÖPNV-Gutachten: Zu wenige Busse fahren zum Bahnhof in Gersthofen

Gersthofen wird von insgesamt 16 Buslinien erschlossen. Dennoch gibt es beim Nahverkehr noch Verbesserungsbedarf. Es fehlen Haltestellen und Taktabstimmungen.

Wie soll es mit dem Verkehr in Gersthofen und seinen Stadtteilen künftig weitergehen? Um dies zu klären, lässt die Stadt ein Mobilitätskonzept erstellen, das alle unterschiedlichen Verkehrsarten optimal verbinden soll. In einem Gutachten zum Öffentlichen Personennahverkehr, welches im Planungsausschuss vorgestellt wurde, ging Verkehrsplaner Dirk Kopperschläger auf die Busverbindungen in der Stadt ein. Und hier sieht er noch deutlichen Verbesserungsbedarf.

Insgesamt 16 Buslinien erschließen die Stadt Gersthofen. "Der Fokus liegt auf der Anbindung an die Straßenbahnendhaltestelle in Augsburg-Oberhausen", erklärte Dirk Kopperschläger. Ein Problem sah er darin, dass nur wenige Linien den von der Stadt vor wenigen Jahren aufwendig umgebauten Bahnhof bedienen, obwohl von dort die schnellste Verbindung in die Augsburger Stadtmitte bestehe. Die Regionalbahn fährt den Haltepunkt zweimal pro Stunde und Richtung an, es gibt einen 60-Minutentakt nach Donauwörth sowie ergänzend von Montag bis Freitag einmal pro Stunde eine Verbindung zwischen Augsburg und Meitingen.

Zu wenig attraktive Verbindungen vom Bahnhof zur Gersthofer Stadtmitte

"Normalerweise ist ein Bahnhof das Verbindungszentrum für den Bus", so Kopperschläger. In Gersthofen verhalte sich das anders: "Die Haltezeiten der Busse am Bahnhof sind nicht auf diejenigen der Regionalbahn abgestimmt, daher sind taktgemäße Umstiege zwischen Bus und Bahn mit passenden Wartezeiten zwischen fünf und zehn Minuten selten und für Ortsunkundige Glückssache." Die Haltepositionen auf dem Park-and-ride-Platz werden vom Linienverkehr nicht genutzt, die Busse halten in der Bahnhof- oder Beethovenstraße. Kopperschlägers Fazit: "Es gibt kein attraktives Fahrtenangebot für den Fahrgast zwischen Bahnhof und Gersthofer Stadtmitte."

Überhaupt sei das Liniennetz im gesamten Gersthofer Stadtgebiet unübersichtlich und schwer verständlich. So hätten viele Linien je nach Tageszeit mehrere unterschiedliche Fahrtwege und verschiedene oder gar keine Takte. Außerdem sind dem Experten zufolge das "Musikerviertel", östliche Randbereiche der Stadt sowie die Daimlerstraße unzureichend erschlossen. Das bedeutet, dass jeweils die nächstgelegene Bushaltestelle weiter als 400 Meter entfernt ist. Dies gilt auch für Teile Hirblingens und Batzenhofens.

Gersthofer Liniennetz soll einfacher werden

Um die Situation künftig zu verbessern, soll ein übersichtliches und leicht nachvollziehbares Liniennetz mit getakteten Fahrtzeiten geschaffen werden. Zudem soll die Abdeckung mit Haltestellen verbessert werden. "Das ist mit ganz wenigen zusätzlichen Haltestellen möglich." Die Busfahrpläne sollen auf die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge am Bahnhof sowie der Straßenbahn von Oberhausen abgestimmt werden, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 4 durch Gersthofen bis zum Wohngebiet am Ballonstartplatz hatte Kopperschläger nicht geprüft. Diese ist ein Lieblingskind von Bürgermeister Michael Wörle. Allerdings hat der Stadtrat diesbezügliche Pläne auf Eis gelegt. Allerdings soll künftig nichts in Gersthofen gebaut werden, was später einer Straßenbahn im Weg wäre.

Frank Arloth (CSU) wollte wissen, wie lange es dauern werden, bis ein neues Konzept steht. "Erfahrungsgemäß geht beim ÖPNV wenig schnell", räumte Dirk Kopperschläger ein. Michael Wörle drängte aber auf Geschwindigkeit: "Wir wollen die neue Linienführung bis Ende 2024 fertig haben, weil meines Wissens die Konzessionen im Jahr 2026 neu ausgeschrieben werden." Außerdem, so Wörle weiter, müsse der Park-and-ride-Platz am Bahnhof erweitert werden, weil er zu gewissen Zeiten bereits voll ist.

Nun soll mit den Augsburger Verkehrsbetrieben sowie dem AVV gesprochen werden, welche Linien sich neu umsetzen lassen.