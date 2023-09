Ohne Festplatz: Gersthofer Kirchweih fällt heuer wieder kleiner aus

Ein neuer Wirt wurde gefunden – ein neuer Festplatz ist noch nicht errichtet. Deswegen feiert Gersthofen auf dem Rathausplatz eine etwas verkleinerte Kirchweih.

Seitdem an der Südseite der Schubertstraße der Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums entsteht, hat die Stadt Gersthofen keinen Festplatz mehr. Bis das geplante neue Festgelände nördlich der Thyssenstraße beim „Los-Angeles-Ring“ angelegt ist, wird jedoch noch einige Zeit ins Land gehen. So ist man erneut auf ein Provisorium für die Gersthofer Kirchweih auf dem Rathausplatz angewiesen. Nach Helmut Wiedemann, der im vergangenen Jahr mit seiner Almhütte eingesprungen war, als die langjährige Festwirtsfamilie Binswanger & Kempter abgesagt hatte, gibt es in diesem Jahr wieder einen neuen Festwirt.

Die Gersthofer Kirchweih findet in diesem Jahr vom Freitag, 6., bis Sonntag, 15. Oktober, wieder auf dem Rathausplatz statt. In Steinkers Almdorf finden Besuchende Getränke, Musik sowie Speisen und Getränke. Süßwarenstände, Crêpes, ein Kinderkarussell, ein Trampolin, der Greifer und einiges mehr sollen zudem für Spaß und Unterhaltung auf dem Rathausplatz sorgen.

Ökumenische Andacht zur Eröffnung in Gersthofen

Und folgendes Programm ist geplant: Eröffnet wird die Gersthofer Kirchweih am Freitag, 6. Oktober, um 17.30 Uhr im Rahmen einer ökumenischen Andacht mit Pfarrer Markus Dörre und Dekan Frank Kreiselmeier. Um 18 Uhr folgt dann der Fassanstich durch Bürgermeister Michael Wörle in Steinkers Almdorf mit musikalischer Begleitung durch die Stadtkapelle Gersthofen. „Ich freue mich, dass wir erneut auf dem Rathausplatz in Gersthofen eine Möglichkeit schaffen konnten, um gemeinsam zu feiern“, sagt Wörle.

Weitere Programmpunkte sind unter anderem ein großes Feuerwerk am Samstag, 7. Oktober, ab 21 Uhr. Bereits ab 18.30 Uhr gibt’s eine musikalische Weltreise mit Mensch Mayr. Der Sonntag, 8. Oktober, startet mit einem Weißwurstfrühstück ab 10.30 Uhr mit den Schwob’n Deifi. Von 11 bis 17 Uhr dauert eine große Fahrzeugausstellung des Vereins American Car Friends Augsburg mit vielen Aktionen. Am Montag, 9. Oktober, bietet das Almdorf musikalische Unterhaltung. Fest zum üblichen Programm gehört der Tag der Vereine mit Vereinsbingo und DJ Franky (10. Oktober, ab 19 Uhr).

Ermäßigte Preise beim Gersthofer Kindernachmittag

Traditionell ist am Mittwoch, 11. Oktober, Kindernachmittag angesagt. Von 14 bis 18 Uhr gelten ermäßigte Preise und es gibt eine Schnitzeljagd mit Schmink- und Bastelangeboten des Jugendzentrums-Teams für Kinder. Zum Tag der Betriebe am Donnerstag, 12. Oktober gibt’s musikalische Unterhaltung. Eine Après-Ski-Party mit DJ Franky steigt am Freitag, 13. Oktober ab 18.30 Uhr. Oldies bis Goldies spielt Pete Louis am Samstag, 14. Oktober ab 18.30 Uhr.

Weiter gibt’s eine Oldtimer-Ausstellung am Sonntag, 15. Oktober, von 11 bis 16.30 Uhr mit einer Prämierung der schönsten Fahrzeuge. Bereits um 10.30 Uhr startet ein Weißwurstfrühstück mit den Schwob’n Deifi. Zum Kirchweihausklang spielt ab 17 Uhr die Gerry Fried Bigband.