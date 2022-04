Gersthofen

17:45 Uhr

Optimist Max Mutzke kommt in die Stadthalle Gersthofen

Plus Was ist Glück? Der Sänger und Musiker Max Mutzke hat darauf seine eigene Antwort. Was ihn noch vor seinem Auftritt in der Gersthofer Stadthalle bewegt.

Von Gerald Lindner

Glücklichsein als innere Einstellung - diese Maxime hat der Sänger und Musiker Max Mutzke für sein Leben gewählt. Doch auch die gerade richtig durchstartende Karriere des 40-jährigen Sängers und Musikers blieb von den Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht verschont. Warum er dennoch glücklich ist und was er von der Arbeit der Ampel-Regierung hält, verriet er gegenüber unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

