Ostern kann kommen

Ein Besuch des Gersthofer Hobbykünstlermarktes am Sonntag stimmte bestens auf das bevorstehende Osterfest ein. Neben bunten Deko-Eiern für Ostersträuße gab es auch Häschen in allerlei Formen und aus verschiedenen Materialien angefertigt. Insgesamt boten rund 50 Aussteller ihre kreative Ware an, nicht nur für Ostern, sondern auch aus anderen Bereichen der Dekoration, wie zum Beispiel mit Elfen aus Merinowolle.

