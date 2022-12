Unbekannte beschädigen Autos

In Gersthofen wird der Heckbereich eines Autos zerkratzt und in Ottmarshausen schmeißt der Täter eine Glasflasche gegen die Heckscheibe. Die Polizei sucht Zeugen.

Den Heckbereich eines Autos hat ein Unbekannter in Gersthofen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Wagen stand von Dienstagmittag bis Mittwochmorgen in einer Tiefgarage an der Quellenstraße. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 2000 Euro. Auch die Heckscheibe eines in Ottmarshausen geparkten Pkws wurde beschädigt.

Der Täter warf am Donnerstagmorgen zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr eine Glasflasche gegen den Wagen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen, die in der Mühlbachstraße im Bereich der 80er-Hausnummern verdächtige Personen gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)