Partnergemeinden aus Ostafrika zu Besuch in Gersthofen

Anfang September fand eine Subsahara-Partnerschaftskonferenz in Gießen statt. Daran nahm auch die Stadt Gersthofen mit ihren beiden kenianischen Partnerkommunen teil. Ziel des Treffens war ein fachlicher Austausch zu kommunaler Entwicklung, Klimaschutz und einer nachhaltigen Zusammenarbeit. Im Anschluss kamen die Vertreter aus den ostafrikanischen Provinzen Baringo und Kisumu (Kenia) mit nach Gersthofen. Auf dem Besuchsprogramm stand ein Treffen mit der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen. Der kulturelle Teil fand in der Stadtbibliothek und im Ballonmuseum statt. Dabei wurde eine Buchspende für die Errichtung eines „German Corners“ in Kisumu überreicht. Auch ein Treffen mit dem Jugendorchester Gersthofen durfte nicht fehlen. Schließlich tritt das Orchester Ende Oktober seine Konzertreise nach Kenia.. Die Partnerschaftsarbeit und die Projekte werden gefördert durch „Engagement Global“ und sind nach eigener Aussage für die Stadt Gersthofen nahezu kostenneutral.

Neue Ideen und Netzwerke

„Der persönliche Austausch mit unseren Partnerstädten ist ein wichtiger Baustein für ein friedliches und weltoffenes Miteinander“, betonte Bürgermeister Michael Wörle beim Besuch der afrikanischen Partner. Neben den kenianischen Gästen nahm auch eine Delegation aus Friedberg mit Vertretern aus deren Partnergemeinde in Westafrika am Besuchsprogramm teil. Friedberg pflegt seit vielen Jahren eine Partnerschaft mit Zafi in Togo. „Der Austausch zwischen den Kommunen, die in Partnerschaft mit einer afrikanischen Kommune verbunden sind, ist immens wichtig“, betonte Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann. „Denn die Aufgaben, die zu bewältigen sind, sind oft sehr ähnlich.“ Beim Arbeitstreffen wurden konkrete Projektideen und Umsetzungsmöglichkeiten besprochen und erarbeitet. (AZ)

