Patric Heizmann kommt mit „Infotainment mit Nährwert“ nach Gersthofen

Wie lebt man eigentlich gesund? Und wie lässt sich der innere Schweinehund überwinden? Wichtige Fragen, nicht nur am Anfang eines jeden Jahres. Den guten Vorsätzen entgegen stehen Unsicherheit und viele gegensätzliche Meinungen, die es fast unmöglich machen, bekannte Ess- und Lebensgewohnheiten langfristig aufzugeben. Wie es gehen kann, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer von Patric Heinzmann am Mittwoch, 12. März, um 20 Uhr, in der Stadthalle Gersthofen. Der 50-jährige Entertainer ist ein deutschlandweit bekannter Gesundheitsexperte, Fitness- und Ernährungscoach. In seinem aktuellen Bühnenprogramm will er sein Publikum zum Nachdenken, aber auch zum Lachen bringen. Und er verspricht, mit einem einfachen und effektiven Sportprogramm zu zeigen, wie man die lästigen Fettpölsterchen in den Griff bekommt. Dazu erklärt er, warum Diäten langfristig dick machen und welcher Nährstoff unterschätzt wird. „Infotainment mit Nährwert“ heißt dieser Abend, der auch für nicht Gesundheitsmotivierte Unterhaltsames bieten soll. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen der Region und unter www.eventim.de im Netz. (AZ)

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diäten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nährstoff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis