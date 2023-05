Personalmangel: Gersthofer Freibad macht am Mittwoch Ruhetag

Nun hat es auch die Stadt Gersthofen erwischt: Wegen Personalmangels bleibt das beliebte Freibad Gerfriedswelle mittwochs dicht.

Das Freibad Gerfriedswelle in Gersthofen gehört in der warmen Jahreszeit zu den größten Besuchermagneten im Landkreis Augsburg. Das beliebte Freizeitziel wird am Mittwoch, 17. Mai, wiedereröffnet. Allerdings müssen sich die Badegäste auf ein paar Änderungen einstellen.

Denn pünktlich zur Eröffnung geht auch das neue Kassensystem an den Start. Dieses erfordert auch neue Karten für Stammkundinnen und Stammkunden. Dafür gibt es vorab eine große Umtauschaktion am Donnerstag und Freitag, 11./12. Mai, jeweils von 14 bis 16 Uhr an der Freibadkasse. Aus organisatorischen Gründen ist an diesen Tagen kein Neukauf möglich.

Auslastung ist auf der Gersthofer Website zu erfahren

Wie auch in der vergangenen Saison können die Besucherzahlen und Auslastung unter www.gersthofen.de eingesehen werden. Zur Sicherstellung des Badebetriebes kann der Einlass zeitweise für alle Besucher und Besucherinnen begrenzt werden.

Zunächst gingen die Verantwortlichen davon aus, dass die Gerfriedswelle, anders als die meisten anderen Freibäder im Landkreis Augsburg an allen Wochentagen geöffnet hat, gibt's für die Schwimmfans eine bittere Nachricht: Der allgemein beklagte Mangel an geeignetem Bäderpersonal hat auch Gersthofen erwischt: So bleibt die Gerfriedswelle ab 24. Mai bis auf Weiteres jeden Mittwoch geschlossen. "Mittwoch, 17. Mai, wurde ausnahmsweise als Eröffnungstermin gewählt, weil die Badmitarbeiter nicht an einem Feiertag, an welchem Hochbetrieb zu erwarten ist, mit dem neuen Kassensystem bei eventuellen Anlaufschwierigkeiten ihre Feuertaufe bestehen wollten", erklärt Rathaussprecheirn Wera von Witzleben auf Anfrage unserer Redaktion. "Es sind jedoch bereits die meisten Stellen besetzt, sodass die Öffnungszeiten voraussichtlich bald wieder erweitert werden können", gibt sie sich dennoch zuversichtlich. Ab der Eröffnung gelten zunächst tägliche Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr (außer Mittwoch).

So sind die Öffnungszeiten im Freibad Meitingen geplant

Auch das Meitinger Freibad Sunsplash hat eingeschränkte Öffnungszeiten (wir berichteten). Dort wird immer erst nachmittags von 13 bis 20 Uhr aufgesperrt, montags und dienstags ist das Bad ganz zu. Als erster Öffnungstag ist der Pfingstsamstag, 27. Mai, vorgesehen. In Dinkelscherben soll das Freibad wie in Gersthofen mittwochs geschlossen bleiben.

