72-Jähriger stürzt bei Gersthofen von seinem Motorrad

Ein 72-Jähriger ist nach einem Motorradunfall zwischen Peterhof und Heretsried mittelschwer verletzt. Weshalb er stürzte, ist unklar, berichtet die Polizei.

Nach einem Motorradunfall ist ein 72-Jähriger mittelschwer verletzt. Laut Polizei stürzte der Mann am Mittwoch gegen 19 Uhr auf der Straße zwischen Peterhof und Heretsried von seiner Maschine. Weshalb, sei unklar, heißt es im Bericht der Beamten. Der Fahrer rutschte offenbar von der Fahrbahn. In einem Grünstreifen kam er zum Liegen. Einer Autofahrerin fand den verletzten Mann und verständigte den Notarzt. Mit mittelschweren Verletzungen wurde der 72-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert worden. An seinem Motorrad sei ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden, schätzt die Polizei. (kinp)