Pläne für Erweiterung der Gersthofer Stifter-Siedlung schreiten voran

Plus Schon lange kommt aus der Gersthofer Stifter-Siedlung der Wunsch einer Erweiterung. Nun wurde eine erste Grobplanung fest, was möglich wäre.

Nicht zuletzt, um eine Erweiterung des nördlichen Stadtteils zu ermöglichen, hat Gersthofen im Jahr 2021 große Grundstücksflächen im Norden der Stadt von der Firma Clariant erworben. Dafür musste erstmals seit Jahrzehnten wieder ein Kredit aufgenommen werden. Dieser beläuft sich auf 25 Millionen Euro. Im westlichen Bereich der Flächen und unmittelbar nördlich der Stifter-Siedlung sollen auf knapp 5,8 Hektar Wohnungen für bis zu 900 Gersthofer entstehen. Dies sieht eine grobe Planung vor, die in den kommenden Monaten noch weiter untersucht und konkretisiert werden soll.

Das jetzt dem Stadtrat vorgelegte Grobkonzept für das Areal „Nördlich der Stifter-Siedlung“ wurde von der Firma Mess erarbeitet. Dabei wurden sowohl die Wohnbebauung, als auch Bäder, Sportflächen und Energie berücksichtigt. Denn längerfristig ist auch angedacht, dass die beiden in die Jahre gekommenen Gersthofer Bäder zu einem Ganzjahresbad zusammengefasst und ebenfalls im östlichen Teil des großen Areals angesiedelt werden sollen, das Gleiche gilt auch für das TSV-Gelände.