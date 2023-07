Pläne für Gersthofer City-Center werden jetzt im Stadtrat vorgestellt

Das Gersthofer City-Center mit seinen Ladengeschäften dümpelt dahin. Eine Erweiterung soll es retten. Im Stadtrat stellt der Investor die aktuellen Pläne vor.

Immer mehr Leerstände, sinkende Umsätze: Das Gersthofer City-Center hat seit Jahren große Probleme, Kundschaft anzuziehen. Um das Einkaufszentrum zu retten, muss es dringend erweitert werden, hat der Eigentümer Bernd Schwarz wiederholt gegenüber unserer Zeitung betont. Große zusätzliche Handelsflächen sollen unter dem heutigen Stadtpark entstehen und Platz für Rewe, Aldi und Müller schaffen, die dann für den entsprechenden Kundenstrom sorgen sollen. Doch wie sehen die Pläne konkret aus?

Widerstand in Gersthofer Fraktionen

Gegen die Erweiterung regte sich zuletzt Widerstand im Stadtrat. Vor allem die Pläne unterhalb des Stadtparks und eine angedachte Wohnbebauung darüber stießen nicht zuletzt der CSU-Fraktion sauer auf. In der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause am Mittwoch, 26. Juli, sollen nun der Investor und sein Planungsteam die aktuellen Pläne für die Umgestaltung des Centers vorstellen und erläutern. Unter anderem geht es neben der Erweiterung im alten Stadtpark auch um eine Überbauung des heutigen Parkdecks an der Bahnhofstraße mit kleineren Laden-, Praxis- und Büroflächen.

Der von der Stadt Gersthofen beauftragte Verkehrsplaner Dirk Kopperschläger sowie die Planerin des „Grünen Herzens“ zu welchem künftig der Rathausplatz und die Potenzialfläche („Loch“) verbunden werden sollen, sind für Auskünfte bereit. Beginn der Stadtratssitzung ist am Mittwoch, 26. Juli, um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses.