Bekommt Gersthofen ein „Neues Herz“? Beschluss fällt vor der Sommerpause

Mit seinem seit Jahren brach liegenden großen „Loch“ hat Gersthofen fast schon so etwas wie Berühmtheit erlangt. Werden am Mittwochabend die Jahre der Ödnis auf dem Areal in der Stadtmitte beendet? Das ist die große Frage. Mit Spannung wird die Sitzung des Stadtrats am Mittwoch, 30. Juli, ab 18 Uhr erwartet. An dem Abend steht noch vor der Sommerpause eine Entscheidung über das „Neue Herz“ auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils.

