Plötzlich ohne Versorgung? So rüstet sich Gersthofen für einen Blackout

Was tun, wenn Strom-, Gas- oder Wasserversorgung länger ausfallen? Die Stadt Gersthofen hat eine Blackout-Strategie entwickelt. Auch die Bürger sind gefragt.

Nicht zuletzt seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und der dadurch entstandenen zeitweiligen Energie- und Gasknappheit im Herbst sind die Sorgen gestiegen, dass es auch in Deutschland zu einem Blackout kommen könnte. Dessen schlimmste Auswirkungen verhindern möchte die Stadt Gersthofen und hat zu diesem Zweck ein Szenario entwickelt. Doch dies kann keine allgemeine Sicherheit für alle 23.000 Bürgerinnen und Bürger geben. Diese müssen selbst für den Notfall vorsorgen.

Der Gersthofer Verwaltungschef Manfred Eding stellte das Blackout-Szenario im Stadtrat vor. Es wurde in Abstimmung mit dem Landratsamt erstellt. "Ein solcher Blackout ist aus heutiger Sicht nicht wahrscheinlich, aber durchaus möglich", betonte Eding. "Der Landkreis Augsburg als regionale Katastrophenschutzbehörde kann nicht alle Schutzmaßnahmen durchführen, die in dem Fall erforderlich sind, deswegen müssen auch die Kommunen ihren Beitrag leisten." Es gehe aber vor allem darum, das städtische Leben so gut wie nur möglich am Laufen zu halten.

Gersthofer Verwaltung unterscheidet drei Stufen von Krisenfällen

Das Gersthofer Konzept teilt Krisenfälle in drei Stufen ein: Stufe 1 umfasst einen Stromausfall bis zu acht Stunden. Hier wird ein kleiner Krisenstab gebildet. Hier werden nur das Rathaus, das Wasserwerk und die Kläranlage funktionsfähig gehalten. "Die dafür erforderlichen Notstromaggregate sind vorhanden, bei anderen städtischen Gebäuden zumindest bestellt", so Eding weiter.

Deutlich stärker reagiert werden muss bei Stufe 2: Wenn der Strom bis zu fünf Tage lang ausfällt, wird der Krisenstab durch ein Expertenteam, zum Beispiel Feuerwehrkommandanten oder Katastrophenschützer ergänzt. Eingebunden werden dann neben Rathaus, Wasserwerk und Kläranlage auch die Feuerwehren. Hinzu kommen der städtische Bauhof und der Betriebshof der Gersthofer Verkehrsgesellschaft GVG, weil es dort eine Tankstelle gibt, bei der nicht zuletzt auch Treibstoff für die Notstromaggregate nachgetankt werden kann. Hinzu kommen die Stadthalle sowie die Mehrzweckhalle Batzenhofen als zentrale Anlaufstelle für die Menschen. "Die Stadthalle ist dann Leuchtturm für alle Bürgerinnen und Bürger", sagte Eding. Weiter ist das Hallenbad mit im Konzept. "Dort gibt es eine Ölheizung, man kann sich dort Waschen und Duschen."

Die Stadthalle Gersthofen soll im Fall einer Krise als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger dienen. Sie ist mit einem Notstromaggregat ausgestattet. Foto: Marcus Merk

Bei einem Stromausfall, der länger als fünf Tage dauert, tritt Stufe 3 ein. Dann kommt zu den oben genannten Gebäuden auch noch die Turnhalle der Anna-Pröll-Mittelschule als Anlaufstelle für die Gersthoferinnen und Gersthofer hinzu.

Gersthofer Bürgerinnen und Bürger müssen auch selbst vorsorgen

Manfred Eding machte deutlich: "Die Hilfe durch das Landratsamt und die Stadt ist begrenzt. Hier ist die Eigenverantwortung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen und Einrichtungen gefragt. Alle müssten individuelle Notfallkonzepte für sich aufstellen, Nahrungsmittel- und Triebstoffvorräte sowie auch eine größere Summe Bargeld bereithalten. Wir können keine Lebensmittel oder anderes bereitstellen, wir haben keine Lagerhallen."

Blackout und Co.: So sorgen Sie für den Notfall vor 1 / 12 Zurück Vorwärts Nahrung für zehn Tage oder mehr sollte meist ausreichen, um auch in schwierigeren Lagen die Zeit zu überbrücken, bis Hilfe eintrifft oder die Situation ausgestanden ist, heißt es vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Auch ein kleiner Vorrat ist besser als kein Vorrat.

2 Liter Flüssigkeit pro Person und Tag: Für zehn Tage kalkuliert das Amt mit 20 Litern pro Person, dabei sind täglich 0,5 l zum Kochen vorgesehen.

2200 Kalorien pro Person und Tag: Damit ist im Regelfall der Energiebedarf eines Erwachsenen abgedeckt. Unter www.bbk.bund.de kann man mit Checklisten seinen Vorrat ausgewogen gestalten. Konkrete Beispieltabellen, auch für Vegetarier, sowie einen Rechner gibt es auf dem Ernährungsvorsorge-Portal der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung unter www.ernaehrungsvorsorge.de.

Nur, was man mag und verträgt: Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten oder Besonderes wie Babynahrung, aber auch persönliche Vorlieben, sollte man beim Vorrat nicht außer acht lassen.

Prinzip „lebender Vorrat“: Am besten wird der Vorrat in den alltäglichen Lebensmittelverbrauch integriert. So wird er immer wieder verbraucht und erneuert, ohne dass Lebensmittel verderben. Neu Gekauftes kommt nach hinten ins Regal, so braucht man erst die älteren Lebensmittel auf.

Stück für Stück aufbauen: Es ist nicht erforderlich, den Vorrat auf einen Schlag anzulegen. Man kann ihn auch nach und nach aufbauen, indem man beim Einkaufen einfach mehr haltbare Produkte (wie Nudeln) mitnimmt.

Hinweise zur Lagerung beachten: Lebensmittel sollten kühl, trocken und dunkel aufbewahrt werden, die Verpackung sollte luftdicht sein.

Medikamente und Hygieneartikel bevorraten: Wer auf bestimmte Medikamente angewiesen ist, sollte so viel davon zuhause haben, dass man damit über die Runden kommt. Auch Hygieneartikel (Toilettenpapier, Windeln, ...) sollten für zwei Wochen ausreichen. In die Hausapotheke gehören zudem Schmerzmittel, Verbandsmaterial, Fieberthermometer etc.

Haustiere nicht vergessen: Auch Haustiere haben im Notfall Bedürfnisse. Deshalb ist es wichtig, ausreichend Nahrung, Einstreu und andere Tierprodukte wie Medikamente auf Vorrat zu haben.

Campingkocher/Grill nur draußen verwenden: Sonst könnte lebensgefährliches Kohlenstoffmonooxid zu Vergiftungen oder gar zum Tod führen.

Technische Geräte: Campinglampen, Stirnlampen, Taschenlampen mit Batterien, batteriebetriebenes Radio.

Bargeld in kleinen Scheinen und Münzen zuhause haben. (Quellen: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe; Dr. Sandra Kreitner; www.schritt-fuer-schritt-krisenfit.de)

Frank Arloth (CSU) fragte, wie im Krisenfall die Kommunikation laufen soll, wenn das Stromnetz zusammengebrochen ist. "Die Stadt hat rund 15 Funkgeräte beschafft, die über die Leitstelle am Feuerwehrhaus verbunden sind. Dort gibt es ebenfalls ein Notstromaggregat." Falls dies ausfalle, müssten im Notfall Melder mit Megafonen durch die Straßen fahren. Bürgermeister Michael Wörle ergänzte: "Wenn wirklich ein totaler Blackout kommt, sind wir nicht mehr Herr des Geschehens, sondern bekommen Anweisungen von übergeordneten Stellen." Er sehe "eine größere Gefahr in Attentaten, die wir nicht mehr einschätzen können".

Manfred Eding zufolge werde derzeit noch an einem Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit in Krisenfällen gearbeitet. "Anlaufstellen werden zum Beispiel die Feuerwehrhäuser sein – da gibt es in jedem Stadtteil eines." Als Nächstes wird an einem Konzept gearbeitet für den Fall, dass die Gasversorgung ausfällt.