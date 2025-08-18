Plüschtier-Figuren bringen Geld für den guten Zweck

Die kleinen Plüschfiguren aus Asien liegen voll im Trend. Sie sind klein und plüschig, haben große Kulleraugen und Hasenohren. Zu finden sind sie inzwischen an etlichen Handtaschen oder Rucksäcken. Kein Wunder also, dass bei der Laub-Versteigerung im Gersthofer Geschäft „Spiel+Freizeit“ viel los war. Der gesamte Erlös über den Startgeboten ist nun an die Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, gespendet worden. Dabei kamen 1542 Euro zusammen. Karl-Heinz Laber freut sich: „Die Spende kommt aus der Region und ist für die Region“, sagte er bei der Übergabe. Oliver Jaschek, Geschäftsführer der Kartei der Not, nahm die Spende gerne entgegen. (kinp)

