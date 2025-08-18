Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Gersthofen : Plüschtier-Figuren bringen Geld für den guten Zweck

Gersthofen

Plüschtier-Figuren bringen Geld für den guten Zweck

Bei „Spiel+Freizeit“ in Gersthofen wurden die aktuell beliebten Labubu-Figuren versteigert. Die Einnahmen gehen an die Kartei der Not.
    • |
    • |
    • |
    Bei der Spendenübergabe von links: Seniorchef von „Spiel+Freizeit“ Karl Heinz Laber und Oliver Jaschek, Geschäftsführer der Kartei der Not.
    Bei der Spendenübergabe von links: Seniorchef von „Spiel+Freizeit“ Karl Heinz Laber und Oliver Jaschek, Geschäftsführer der Kartei der Not. Foto: Marcus Merk

    Die kleinen Plüschfiguren aus Asien liegen voll im Trend. Sie sind klein und plüschig, haben große Kulleraugen und Hasenohren. Zu finden sind sie inzwischen an etlichen Handtaschen oder Rucksäcken. Kein Wunder also, dass bei der Laub-Versteigerung im Gersthofer Geschäft „Spiel+Freizeit“ viel los war. Der gesamte Erlös über den Startgeboten ist nun an die Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, gespendet worden. Dabei kamen 1542 Euro zusammen. Karl-Heinz Laber freut sich: „Die Spende kommt aus der Region und ist für die Region“, sagte er bei der Übergabe. Oliver Jaschek, Geschäftsführer der Kartei der Not, nahm die Spende gerne entgegen. (kinp)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden