Polizei beobachtet zufällig einen Einbruchsversuch in Gersthofen

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs in eine Firma an der Gersthofer Dieselstraße. Dort kamen die Beamten ihrem Bericht zufolge am Dienstag gegen 21.20 zufällig auf dem Weg zu einem anderen Einsatz vorbei. Sie beobachteten einen optischen Alarm, der vermutlich ausgelöst wurde, weil ein Unbekannter die Eingangstüre zum Firmengelände aufgebrochen hatte.

In der Firma war niemand zu sehen, heißt es im Bericht der Beamten. Sie gehen davon aus, dass der Täter das Gebäude nicht betreten hatte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 200 Euro. (kinp)