Polizei entdeckt gestohlene Fahrräder in Transporter auf A8

Den richtigen Riecher hatten Einsatzkräfte der Polizei bei einer Kontrolle an der Autobahn bei Gersthofen. Am Samstag gegen 23.45 Uhr kontrollierten sie dort einen Kleintransporter, in dem sich fünf Personen befanden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Transporter mehrere Fahrradteile und noch versperrte Fahrräder geladen hatte. Darunter war auch ein hochwertiges E-Bike.

Mindestens eines der Räder sei erst vor wenigen Tagen gestohlen worden, berichtet die Polizei. Die Beamten stellten das mutmaßliche Diebesgut noch vor Ort sicher. Gegen die fünf Personen im Auto im Alter von 20, 24, 26, 38 und 40 Jahren wird nun unter anderem wegen eines Diebstahldeliktes ermittelt. (kinp)