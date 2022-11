Unfallflucht in Gersthofen: Die Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter fährt mit seinem Auto gegen den Außenspiegel eines in Gersthofen geparkten Fahrzeugs. Weil er anschließend flüchtet, ermittelt nun die Polizei.

Die Polizei berichtet von einem Fall von Unfallflucht in Gersthofen. Demnach soll ein Unbekannter beim Abbiegen in den Heimstättenweg mit seinem Auto gegen den Außenspiegel eines gepackten Fahrzeugs gefahren sein. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht auf Freitag. Nachdem der Unbekannte das geparkte Auto touchiert hatte, soll er davongefahren sein. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 300 Euro. Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)