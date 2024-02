Gersthofen

12:21 Uhr

Polizei ertappt Ladendiebe in Gersthofen

Zwei Männer wurden am Samstag beim Klauen in Gersthofen erwischt.

Zwei Männer werden am Samstag in einem Verbrauchermarkt in Gersthofen beim Klauen erwischt und angezeigt.

Die Polizei erwischte am Samstag zwei Männer, die Ware in einem Verbrauchermarkt in Gersthofen nicht bezahlen wollte. Zunächst beobachteten Mitarbeiter des Markts gegen 12 Uhr einen 65-Jährigen, der Damenbekleidung im Wert von 70 Euro stehlen wollte. Wenig später erwischten die Mitarbeiter des Markts in der Ziegeleistraße dann einen 18-Jährigen, der Eyliner in seiner Bauchtasche verstaute. Bei einer Durchsuchung durch die Polizei stellte sich heraus, dass er insgesamt Ware im Wert von 245 Euro gestohlen hatte. (kinp)

Themen folgen