Polizei erwischt auf der A8 drei Dieseldiebe auf frischer Tat

In der Nacht auf Mittwoch stoppt die Polizei auf der A8 ein Auto. Die drei Insassen haben kurz zuvor offenbar mehrere Kanister Diesel geklaut.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind drei Dieseldiebe auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei mitteilt, wies eine Zivilstreife auf der A8 bei Gersthofen ein Auto in Fahrrichtung Stuttgart an, ihr zu folgen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten im Kofferraum eine größere Anzahl 20-Liter-Kanister, die mit Diesel gefüllt waren. Die Kleidung der drei Männer war genauso wie der Fahrzeuginnenraum mit Kraftstoff verschmutzt, zudem nahmen die Beamten aus dem Mund des Fahrers einen starken Dieselgeruch wahr.

Bei einer anschließenden Suche entlang der Autobahn fand die Polizei zwei Schläuche, die unmittelbar vor der Kontrolle aus dem Fenster geworfen worden waren. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den Diesel erst kurz vor der Kontrolle abgezapft hatten, vermutlich auf einer Baustelle. Der Fahrer des gestoppten Fahrzeuges konnten einen gegen ihn bestehenden Haftbefehl durch die Zahlung eines vierstelligen Betrages abwenden.

Eine Diebstahlanzeige ist bei der Polizei bislang nicht eingegangen. Geschädigte werden gebeten, sich unter 0821/323-2010 zu melden. (jly)

