Polizei nennt Gründe für die Razzia in Gersthofen

Ein Großaufgebot der Polizei durchsuchte am Donnerstag die Räumlichkeiten des Fastfood-Restaurants in der Senefelderstraße in Gersthofen. Nun gibt die Polizei erstmals Details über den Einsatz bekannt.

Plus Neben dem großen Polizeieinsatz vergangenen Donnerstag in einem Fastfood-Restaurant in Gersthofen kommt es auch zu einer Razzia in Schwabmünchen. Sechs Verdächtige sitzen in U-Haft.

Von Matthias Schalla

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Donnerstag die Räumlichkeiten des Fastfood-Restaurants in der Senefelderstraße in Gersthofen durchsucht. Auch Tage später ist der Einsatz immer noch Gesprächsthema und die Spekulationen über den Grund der Razzia schießen ins Kraut. Schließlich gab es am gleichen Tag eine ähnliche Aktion in Schwabmünchen. Vermutet wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, da nach Berichten von Augenzeugen auch Drogenhunde vor Ort waren. Andere wiederum sprachen irrtümlich davon, dass es Verbindungen zur kurdischen Arbeiterpartei geben könnte. Mitarbeiter des Unternehmens hingegen gingen auf Nachfrage unserer Zeitung zunächst lediglich von einer Kontrolle wegen angeblicher Schwarzarbeit aus, was sich im nachhinein als falsch herausstellte. Nun gibt erstmals die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord Details bekannt.

Demnach haben die Kriminalpolizei Augsburg und die Staatsanwaltschaft Augsburg in einem umfangreichen Verfahren monatelang wegen Einfuhr und Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Im Zuge dieser Ermittlungen ergaben sich konkrete Hinweise darauf, dass ein 59-Jähriger regelmäßig Betäubungsmittel im großen Stil aus den Niederlanden einführt und an eine Gruppierung mit fünf Hauptverdächtigen im Raum Augsburg übergibt.

