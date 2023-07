Gersthofen

vor 17 Min.

Razzia vor Döner-Restaurant in Gersthofen: Das sagt einer der Chefs

Mehrere Fahrzeug von Zoll und Kripo standen am Donnerstag vor einem Fastfood-Restaurant in der Senefelderstraße in Gersthofen.

Plus Zoll und Kripo stehen am Donnerstag vor einem Fastfood-Restaurant in der Senefelderstraße in Gersthofen. Einer der Chefs des Unternehmens äußert sich zu dem Einsatz.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Das Fastfood-Restaurant in der Senefelderstraße in Gersthofen ist am Freitag gut besucht. Fast alle Tische im Freien sind gut besetzt und die Menschen lassen sich ihren Döner schmecken. Nichts erinnert mehr an den großen Polizeieinsatz keine 24 Stunden zuvor und auch am Grill und hinter der Theke geht alles seinen gewohnten Gang. Warum jedoch tags zuvor am Nachmittag mehrere Fahrzeugen von Zoll und Kripo vorgefahren sind und die Räumlichkeiten durchsucht wurden, wollte das Präsidium auch am Freitag noch nicht sagen. Dafür aber äußert sich einer der Chefs des Unternehmens.

"Hintergründe zu der Durchsuchung können wir leider erst Anfang nächste Woche nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft herausgeben", sagte am Freitag ein Sprecher des Präsidiums. Zu der Vermutung, dass es sich um eine Drogenrazzia gehandelt haben könnte, da unter anderem auch Spürhunde der Drogenfahndung vor Ort waren, hielt sich die Pressestelle ebenfalls bedeckt. Bis zum Abend stand die Polizei allerdings stundenlang vor dem Gebäude in der Senefelderstraße. Auf den Einsatz angesprochen, reagierten die Mitarbeiter am Freitag jedoch gelassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen