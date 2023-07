Polizei meldet Unfallflucht in Gersthofen

Ein Unbekannter fährt einen in Gersthofen geparkten BMW an. Als der Besitzer zurückkehrt, fehlt vom Verursacher jede Spur, berichtet die Polizei.

Bisher fehlt jede Spur von einem Unfallverursacher in Gersthofen, berichtet die Polizei. Demnach wurde in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch ein BMW angefahren, der in der Frühlingstraße abgestellt war. Als der Besitzer zurückkehrte, war vom Verursacher des Unfalls nichts mehr zu sehen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Wer Hinweise auf den Unfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)