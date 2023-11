Polizei nimmt drei Jugendliche fest, die einen Roller stehlen wollen

In Gersthofen nimmt die Polizei drei Jugendliche fest, die einen Roller stehlen wollen. Einer von ihnen hat am Abend zuvor bereits ein Moped gestohlen.

Am Dienstagmorgen hat die Polizei in Gersthofen drei Jugendliche festgenommen, die einen Roller stehlen wollten. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Streife bereits am Montagabend gegen 22.30 Uhr einen Mopedfahrer im Stadtgebiet kontrollieren. Dieser konnte jedoch über Geh- und Feldwege flüchten. Die Beamten erkannten allerdings das Kennzeichen und fuhren zum Anwesen des Halters. Dabei stellte sich heraus, dass das Moped kurz zuvor gestohlen worden war.

Gegen 5 Uhr bekam die Polizei dann den Hinweis, dass drei Männer einen weiteren Roller zu stehlen versuchten. Die Beamten nahmen daraufhin drei Jugendliche im Alter von 15, 16 und 18 Jahren fest. Einer von ihnen konnte als der Fahrer identifiziert werden, der am Abend zuvor auf dem Moped geflüchtet war. Nun prüft die Polizei, ob die drei Jugendlichen für weitere Roller-Diebstähle verantwortlich sind. (jly)

