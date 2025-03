Polizei nimmt Raser nach Verfolgungsjagd in Gersthofen fest

Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist ein 23-Jähriger festgenommen worden. Wie die Beamten mitteilen, fiel der junge Mann am Samstag gegen 3.20 Uhr auf, als er einem anderen Autofahrer in der Donauwörther Straße in Gersthofen die Vorfahrt nahm. Danach drückte er aufs Gaspedal und raste davon. Laut Polizei fuhr der 23-Jährige zeitweise mit Tempo 180 im Bereich der Autobahnbrücke, wo eigentlich nur 80 Stundenkilometer erlaubt sind.

Raser war laut Polizei auch noch betrunken

An der Einmündung zur Bahnhofstraße verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr mehrere Verkehrsschilder, schoss über die Einmündung und krachte in eine Böschung, heißt es im Bericht der Polizei. Der 23-Jährige, der sich leicht verletzte, wurde vorläufig festgenommen. Obendrein war er offenbar auch noch betrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,3 Promille, berichtet die Polizei. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich, also bei etwa 5000 Euro. (kinp)