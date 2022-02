Polizei schnappt Gersthofer Einbrecher auf der Flucht

Auf der Autobahn in Richtung Österreich stoppt die Polizei einen Kleintransporter. Schnell stellt sich heraus: In dem Wagen sitzen zwei mutmaßliche Einbrecher aus Gersthofen.

Zwei mutmaßliche Einbrecher hat die Polizei auf dem Weg Richtung Österreich gestoppt. Die Grenzpolizeiinspektion Raubling kontrollierte am Sonntag auf der Autobahn einen Kleintransporter, in dem zwei Männer saßen. Während der Kontrolle fielen den Beamten zwei Rüttelplatten im Fahrzeug auf. Bei der Überprüfung habe sich herausgestellt, dass diese von einer Firma aus Gersthofen stammten, so die Polizei.

Einbrecher sollen Rüttelplatten in Gersthofen geklaut haben

Da die beiden Insassen keine plausible Erklärung liefern konnten, wurde bei der Firma in der Gersthofer Otto-Hahn-Str. Nachschau gehalten. Dort wurde ein aufgeschnittener Zaun festgestellt. Die beiden Männer, 21 und 28 Jahre alt, werden daher verdächtigt, am Wochenende ins Gelände eingestiegen zu sein und die beiden Rüttelplatten, Gesamtwert ca. 1500 Euro, gestohlen zu haben. Die Ermittlungen laufen. (kinp)